Diecimila litri di gasolio agricolo in un'autorimessa: denunciato titolare per contrabbando e ricettazione

La Guardia i Finanza di Putignano ha sequestrato 10mila litri di gasolio di agevolato destinato per uso agricolo, scoperti in un deposito adibito ad autorimessa di un'impresa di autotrasporti nel SudBarese. Il prodotto era stoccato in contenitori da mille litri, non con formi alle normative antincendio. Il carburante è stato così sequestrato assieme a una pompa volumetrica a funzionamento elettrico, munita di conta litri e pistola erogatrice. Denunciato il titolare dell'impresa per contrabbando, ricettazione di prodotti energetici nonchè per illecito stoccaggio di prodotti infiammabili ed esplodenti.