Migliaia di falsi ricambi 'made in Italy' per auto scoperti in due tir: sequestri nel porto di Bari

Oltre 28mila pezzi di ricambi per auto, perfettamente contraffatti, sono stati scoperti da funzionari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli a botdo di due automezzi provenienti dalla Turchia e sbarcati nel porto di Bari. La merce era destinata a ditte della provincia di Salerno e del Leccese. I ricambi sono stati analizzati dai tecnici di alcune case automobilistiche (Fiat, Renault, Volkswagen e Peugeot), interpellati dalle Dogane, confermando la contraffazione dei pezzi che in alcuni casi presentavano un'ingannevole dicitura 'Made in Italy'. I legali rappresentanti delle ditte acquirenti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.