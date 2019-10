A pesca con reti professionali, pizzicati dalla Guardia Costiera: diportisti multati a Polignano

La Guardia Costiera di Bari ha sequestrato circa 750 metri di reti da posta e il pescato in località San Vito, alle porte di Polignano a Mare. Le reti erano state utilizzate abusivamente da pescatori sportivi, non autorizzati all'utilizzo professionale di questa tipologia di attrezzi. Per diportisti sono scattate sanzioni dell'importo di mille euro.