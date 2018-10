"Indebiti contributi pubblici", sigilli a due scuole materne di Valenzano: dieci indagati, perquisizioni in Comune

I Carabinieri hanno apposto sigilli in due scuole scuole materne paritarie di Valenzano e in una di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. La misura è stata disposta dalla magistratura barese: 10 sono persone indagate, tutte di Valenzano. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono truffa aggravata e falso per vicende relative al periodo 2008-2010. Nel mirino degli inquirenti alcuni sovvenzionamenti pubblici ricevuti, ritenuti indebiti, per un valore, secondo gli investigatori, di 800mila euro. Le misure sono state decise dal gip Francesco Mattiace su richiesta del pm Isabella Ginefra.

Perquisizioni hanno riguardato gli uffici del Comune di Valenzano, attualmente sotto commissariamento, l'ex consigliere comunale Massimo Sollecito e sua moglie Rosa Agostinelli, titolare della cooperativa sociale 'I cuccioli dell'Aquilone' i cui beni, i tre asili, sono finiti sotto sequestro. Indagati anche alcuni dipendenti attuali ed ex del Comune di Valenzano.