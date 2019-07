Cronaca / Molo San Nicola

Nuovo blitz al molo San Nicola, sequestrati frutti di mare venduti abusivamente: "Non rispettate norme igieniche"

Colpito dal sequestro un venditore non autorizzato, che aveva utilizzato acqua non filtrata per innaffiare la merce. Ieri erano state elevate multe per 33mila euro ai commercianti