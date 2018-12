Valuta non dichiarata all'aeroporto, controlli durante le feste: scoperte 252mila euro nascoste nei bagagli

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Bari, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno scoperto negli ultimi giorni dieci tentativi di illecita esportazione e cinque di importazione di valuta non dichiarata per oltre 252mila euro occultati all’interno di bagagli trasportati a mano da cittadini di varie nazionalità transitati nell'aeroporto di Palese. Tutti i trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare il pagamento immediato delle sanzioni previste dalla normativa vigente.