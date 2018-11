Specchio d'acqua "occupato abusivamente" da circolo nautico a Mola: sequestrata area di 800 mq

I militari della Guardia Costiera di Bari del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale hanno eseguito, a Mola, un sequestro su 800 mq di specchio d'acqua "abusivamente occupati" da un circolo nautico, in eccedenza a quella già utilizzata in concessione. L'occupazione abusiva sarebbe stata effettuata utilizzando catenarie, corpi morti e cime e aveva consentito al circolo di garantire l’ormeggio ad imbarcazioni da diporto con dimensioni eccedenti rispetto agli spazi resi disponibili dalla concessione demaniale. Questa circostanza, spiega la Guardia Costiera, "ha reso ancor più necessario l’esecuzione della misura cautelare, a tutela degli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione in porto, in quanto il maggior ingombro delle barche abusive arrecava un evidente pregiudizio alle manovre di ingresso e di uscita di pescherecci e altre unità da diporto ormeggiati negli specchi acquei limitrofi all’area in concessione".