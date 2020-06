Irregolarità nel trattamento delle acque meteoriche e rifiuti speciali abbandonati: sigilli in un'azienda nel Barese

Irregolarità nel trattamento delle acque meteoriche e rifiuti speciali depositati senza controllo: scattano i sigilli in un'azienda nella zona industriale di Monopoli. Dopo l'attività di indagine eseguita dal personale del Nucleo operativo di Polizia ambientale (NOPA) della Guardia Costiera di Bari e dal personale di Arpa Puglia, coordinata da uno dei Magistrati del Pool Ambiente della locale Procura della Repubblica, è stato eseguito oggi il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip del Tribunale di Bari nei piazzali aziendali.

Nello specifico le indagini hanno permesso di accertare che "l’azienda utilizzava un impianto di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento con modalità difformi rispetto all’oggetto dell’autorizzazione", oltre a depositare "in modo incontrollato, senza provvedere alla gestione per categorie omogenee, né ad osservare le relative norme tecniche di settore, differenti tipologie di rifiuti speciali non tracciabili". Il titolare dell’azienda è stato denunciato anche per la presunta mancanza di alcune delle autorizzazioni previste per le immissioni in atmosfera dovute ad alcuni cicli produttivi aziendali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sequestro si inserisce nell’ambito delle indagini ambientali disposte dalla Procura della Repubblica di Bari, che lo scorso aprile hanno portato all’operazione '#vogliamorespirare'.

Gallery