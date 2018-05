Sequestrati beni per 3,7 milioni all'avvocato Marco Vignola: "Truffa nella curatela fallimentare"

La Guardia di Finanza, su richiesta della Procura della Corte dei Conti di Bari, ha eseguito un sequestro di 3,7 milioni di euro in beni riconducibili all'avvocato varese Marco Vignola, ex curatore fallimentare della Nova Tessile Srl. Le indagini sono derivate da alcuni accertamenti svolti dalla GdF a seguito di una segnalazione di Operazioni Sospette riguardante un versamento di un assegno da 800mila euro, intestato ad una curatela fallimentare, sul conto personale di Vignola. Nei riguardi dell'avvocato, il gup di Bari, nel dicembre 2015, emise una sentenza di condanna (divenuta poi irrevocabile nel febbraio 2016) a due anni e quattro mesi di reclusione (i due anni furono, poi oggetto di indulto) per i reati di peculato, truffa aggravata, falso ideologico e per reati tributari, connessi alle gravi condotte appropriative poste in essere dal Vignola nell’ambito della curatela fallimentare a lui affidata.

I beni sequestrati

Tra i fatti contestati, vi sono l’appropriazione dei canoni di locazione dei vari immobili della società in fallimento, la realizzazione di falsa documentazione di giustificazione delle spese della curatela. la realizzazione di falsi mandati di pagamento a firma di giudici e cancellieri del Tribunale di Bari utili per prelevare al proprio fine denaro di pertinenza della curatela, l’omessa indicazione di elementi positivi di reddito nell’ambito della curatela. Per gli inquirenti, Vignola si sarebbe appropriato "di oltre 1,5 milioni di euro, di cui aveva poi restituito 835mila, lasciando però un “buco” di oltre 672mila euro". La Corte dei Conti, a seguito di atività d'accertamento, ha disposto il sequestro di di 29 immobili di cui 14 a Bari, 8 a Vietri di Potenza, 4 a Conegliano (Treviso) e tre a San Vito di Cadore (Bellino). Vignola è stato citato in giudizio per il prossimo 31 maggio.