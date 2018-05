Appartamenti, locali e quote societarie per 15 milioni di euro: maxiconfisca della Gdf a pregiudicato barese

Beni per oltre 15 milioni di euro di valore complessivo, riconducibili al pluripregiudicato Marco Pesce, sono stati confiscati dalla Guardia di Finanza a Bari e Putignano. Le Fiamme Gialle, hanno evidenziato la "sproporzione tra i beni nella sua disponibilità e la capacità economica del suo nucleo familiare". Nel provvedimento rientrano 5 immobili, 4 locali commerciali, 32 rapporti finanziari, e quote aziendali nella disponibilità diretta e indiretta di Pesce, gravato da numerosi precedenti penali e di polizia. La misura è stata disposta dal Tribunale di Bari del Procuratore della Repubblica. La Gdf spiega, illustrando l'operazione di oggi, "che la criminalità organizzata investe prevalentemente nei settori economici orientati verso la piccola dimensione, l’alta intensità di manodopera e l’alto coinvolgimento di risorse pubbliche, ambiti che non richiedono particolari abilità professionali o di innovazione tecnologica e dove il rischio d'impresa è moderato".