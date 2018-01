In auto bianchetto e crostacei senza tracciabilità: sequestro e multe per 34mila euro

Tre autoveicoli, con a bordo un ingente quantitativo di prezioso 'bianchetto' (novellame di sarda e alice), di cui è vietata la pesca, la detenzione, il trasporto, la commercializzazione e la somministrazione e pesce sprovvisto dei requisiti di tracciabilità. Ad intercettare le auto, è stato il personale del Nucleo ispettivo della Guardia costiera.

Ai tre soggetti, due baresi e un tarantino sono state comminate sanzioni pecuniarie per un totale pari a 34.500,00 euro. In tutto sono stati sequestrati quasi un quintale di “bianchetto” e circa sessanta chili di crostacei e mitili. Il pesce sequestrato poiché non idoneo al consumo umano per carenze igienico sanitarie e perché privo di documentazione attestante la tracciabilità, è stato distrutto.

La pesca del “bianchetto” - ricorda la Guardia costiera - è stata bandita dalla Comunità Europea perché considerata dannosa per la fauna marina, in quanto incide negativamente sul ripopolamento dei nostri mari e che l’ingente quantitativo costituisce un grave danno all’habitat marino in generale ed alla stessa attività di pesca regolare, quando gli esemplari giovanili sarebbero diventati adulti e con taglia idonea ad essere pescato. Inoltre occorre ricordare che la commercializzazione e la somministrazione di prodotto ittico alla stato giovanile prevede per gli esercizi commerciali la sospensione dell’attività da parte dell’Autorità marittima.

Senza l’intervento odierno della Guardia Costiera, il trasporto su mezzi non idonei avrebbe potuto arrecare di conseguenza un grave danno alla salute dei consumatori: con un prodotto destinato fuori regione, si interrompe la catena del freddo, dal momento della cattura a quella della commercializzazione.