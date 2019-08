Bici elettriche 'sfrecciano' tra i passanti, scattano i posti di blocco: pioggia di sequestri a Bitonto

Posti di blocco e svariati sequestri per salvaguardare i residenti dai 'ciclisti impazziti'. Si è conclusa ieri la prima operazione congiunta tra polizia di Stato e polizia Municipale a Bitonto, per bloccare coloro che con i mezzi a due ruote - soprattutto elettrici - tendono a 'sfrecciare' ad alta velocità tra i passanti e a compiere evoluzioni, mettendo a rischio la propria incolumità e quella dei cittadini.

Una decina le bici sequestrate nei posti di blocco messi in piedi in città, e il sindaco Michele Abbaticchio ha voluto ringraziare personalmente le Forze dell'ordine per l'intervento, invitando anche coloro che usano mezzi non a motore a prestare attenzione durante l'utilizzo: