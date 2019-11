In autostrada carico di fuochi pirotecnici oltre i limiti: fermato furgone al casello Bari Nord

Oltre 145 kg di fuochi pirotecnici, suddivisi in 81 colli, sono stati sequestrati dalla Polizia Stradale all'altezza del casello Bari Nord dell'autostrada A14. I botti erano trasportati in un furgone guidato da un pregiudicato 31enne di Nardò (provincia di Lecce). La quantità di materiale eccedeva di molto i limiti di legge. Il conducente, inoltre, non è stato in grado di esibire alcun documento di trasporto agli agenti impegnati nel controllo. Nel mezzo, inoltre, non vi erano gli estintori previsti dalla legge per questo tipo di trasporti e neppure le istruzioni scritte in caso di incidenti o emergenze.

I fuochi sono stati quindi messi in sicurezza grazie all'intervento degli Artificieri della Questura di Bari. Il 31enne è stato quindi denunciato e sanzionato per violazioni al codice della strada.