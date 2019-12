Stop ai botti illegali per Capodanno: sequestri della Locale, 40 chili di fuochi sottratti alla vendita abusiva

Ventidue sequestri di botti messi in vendita illegalmente: è il bilancio provvisorio dei controlli messi in campo dalla Polizia locale nell'ambito dei Servizi di prevenzione disposti dal Questore contro la vendita illegale su area pubblica dei botti.

Si è trattato, nel dettaglio, di 21 sequestri di fuochi d'artificio categoria F1 e F2 per un totale di 58.568 pezzi, e di un sequestro di fuochi d'artificio di categoria F3 e F4 per un totale di 70 pezzi, per un peso complessivo di circa quaranta chili.