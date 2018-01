Sequestrate 5 tonnellate di rame scoperte in un deposito nella Zona Industriale: due persone denunciate

La Polizia Ferroviaria ha sequestrato cinque tonnellate di rame rinvenute all'interno di un deposito della zona industriale di Bari: due persone, sorprese all'interno del capannone, sono state denunciate per ricettazione in concorso. Gli agenti hanno rinvenuto, oltre ai cavi, anche alcuni pendini, ovvero dei sistemi di ancoraggio alla linea aerea, risultati tranciati. Una nuova operazione per contrastare il furto dei cavi che spesso mette in grave difficoltà la circolazione dei treni lungo le tratte ferroviarie.