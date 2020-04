Microcellulari nascosti in cella, due detenuti baresi scoperti durante perquisizione nel carcere di San Severo

Nascondevano in cella due microcellulari, completi di scheda telefonica e caricabatterie. Due detenuti baresi sono stati scoperti e denunciati dalla Polizia penitenziaria durante una perquisizione straordinaria avvenuta nel carcere di San Severo.

A darne notizia è il Segretario Regionale per la Puglia del Sindacato C.G.I.L. di Polizia Penitenziaria Gennaro Ricci: “Nella serata di martedì 21 aprile la Polizia Penitenziaria in servizio presso la Casa Circondariale di San Severo, con spiccata professionalità e scaltrezza, è riuscita a rinvenire e a sequestrare due micro-cellulari e un caricabatterie perfettamente funzionanti e a denunciare due detenuti di origini baresi”. “Questo fa comprendere, prosegue Gennaro Ricci, come l’attività di intelligence e di controllo del carcere da parte della Polizia Penitenziaria diviene fondamentale. “Un plauso – conclude Ricci - va al Comandante di Reparto e a tutto il Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria per la brillante operazione, considerato il momento di assoluta emergenza causato dalla pandemia da COVID- 19 che ha particolarmente influito sul clima lavorativo in ambito penitenziario”.