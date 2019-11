Nel tir uno strumento illegale per risparmiare carburante (inquinando): sequestrato, scatta la sanzione

Aveva installato nel suo veicolo un congegno che inibiva l'utilizzo del sistema Adblue, riuscendo così a contenere i costi del carburante. È stato però scoperto dal nucleo controllo autotrasporto della Polizia locale, un camionista, fermato dagli agenti mentre transitava in via di Maratona. A insospettirli, è stata la coltre di smog che fuoriusciva dal mezzo: dal successivo controllo sul veicolo immatricolato in Romania, è stato scoperto e sequestrato lo strumento installato illegalmente.

È stato quindi sanzionato di 431 euro per dolosa alterazione dei dispositivi antinquinamento previsti dal C.d.S e dalla normativa ambientale e gli è stata ritirata la carta di circolazione. "Dall'inizio dell'anno, - ricorda il comandante della polizia locale, Michele Palumbo - abbiamo sorpreso in città ben 11 imprese di autotrasporto, inquinare dolosamente le nostre strade mettendo a rischio la salute pubblica dei cittadini e di altri utenti della strada. Continueremo a presidiare gli itinerari di accesso alla zona portuale al fine di punire chi, per conseguire maggiori utili e in spregio al rispetto per l'ambiente, intende inquinare la nostra splendida città".