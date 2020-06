Vendeva abusivamente ciliegie, sequestrata frutta in via Manzoni. Senza mascherine nei locali: due attività multate

La Polizia Locale di Bari ha sequestrato 15 kg di ciliegie custodite su un autocarro parcheggiato in via Manzoni. I vigili hanno individuato il veicolo sulle strisce blu, a porte regolarmente aperte e senza autorizzazione per la vendita. Il tutto è stato devoluto a un Istituto religioso che quotidianamente svolge anche mensa ai bisognosi.

Prosegue inoltre la stretta nei confronti delle attività e dell'uso di mascherine: due esercizi sono stati multati in centro per il mancato uitilizzo dei dispositivi di protezione individuale durante la somministrazione di cibo ai clienti. I controlli della Polizia Locale proseguiranno anche nei prossimi giorni.