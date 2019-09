Inseguimento a piedi in centro: bloccato 23enne. Sequestrate oltre 100 paia di scarpe contraffatte

Un 23enne di origini senegalesi è stato arrestato nelle vicinanze della stazione centrale di Bari al termine di un inseguimento a piedi per le vie del centro. Il giovane, ritenuto un venditore abusivo, è stato bloccato in piazza Umberto da una pattuglia della Polizia Locale e da agenti della Polfer. Successivi controlli hanno permesso di rinvenire in stazione 102 paia di scarpe con marchi contraffatti.