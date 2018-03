Dalle Seychelles con i coralli nella valigia: sequestri all'aeroporto di Palese, multa salata per un viaggiatore

I funzionari dell’Ufficio Dogane e Monopoli di Bari con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato, all'aeroporto di Bari Palese, otto coralli occultati all’interno del bagaglio a mano di un cittadino italiano proveniente dalle Seychelles. I coralli, del peso complessivo di circa 300 grammi e privi della documentazione Cites idonea alla loro importazione nell’Unione Europea, sono risultati appartenere alla famiglia delle Acroporidae: una delle specie protette e in via di estinzione. Per il trasgressore sanzione ammnistrativa di 5mila euro