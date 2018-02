Trasportava in valigia da Bali coralli e conchiglie senza documentazione: 5mila euro di multa

Trasportava coralli e conchiglie in valigia senza la documentazione prevista per legge. E' stata così sanzionata all'aeroporto di Bari una donna italiana, proveniente da Bali, che ha dovuto pagare la somma di 5mila euro, come previsto dalla convenzione di Washington per il reato di detenzione di fauna e flora in via di estinzione.

In totale i funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bari e i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato sei conchiglie appartenenti alla famiglia Trinactidae e 51 coralli (27 della famiglia Acroporidae e 24 appartenenti alla famiglia Tubiporidae).

