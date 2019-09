In auto con tre chili di datteri: denunciato 48enne a Polignano

Fermato nei pressi di un ristorante di Polignano, con tre chili di datteri nel bagagliaio dell'auto. Un 48enne con precedenti è stato sorpreso e denunciato nel corso di alcuni controlli da personale della Guardia Costiera coordinato del 6° Centro di Controllo Area Pesca.

I datteri sono stati sequestrati e distrutti mentre l'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. Contestata anche l’illecita detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione, in quanto le modalità di confezionamento, non conformi alle norme sanitarie in vigore, lasciavano supporre che il prodotto fosse destinato anche agli avventori del ristorante.

La pesca del dattero di mare è punita - ricorda la Guardia costiera - con sanzioni molto severe. Si va dall’arresto da due mesi a due anni, o una multa che va dai 2.000 a 12.000 euro, oltre la confisca del pescato e di tutta l’attrezzatura impiegata. L’estrazione di questi mitili, difatti, richiede lo smantellamento delle rocce in cui crescono e può portare alla desertificazione della costa con la distruzione di interi habitat del fondale marino. Da ciò la previsione di severe sanzioni penali per le gravi ripercussioni ambientali.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate all’individuazione della provenienza dei mitili, e di eventuali altri soggetti responsabili.