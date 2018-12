In aeroporto con il denaro nascosto in valigia: beccati otto viaggiatori

In arrivo o in partenza dall'Italia con il denaro non dichiarato nascosto in valigia. Otto viaggiatori sono stati scoperti nel corso dei controlli effettuati in aeroporto da Ufficio delle Dogane e Guardia di Finanza.

All’interno di bagagli trasportati a mano, sono stati scoperti complessivamente circa 110.199 euro non dichiarati. Si è trattato di tre tentativi di illecita esportazione e cinque di importazione, messi in atto da cittadini di varie nazionalità (turca, kosovara, montenegrina, marocchina ed italiana).

Tutti i trasgressori si sono avvalsi della facoltà di effettuare l’oblazione immediata secondo la normativa vigente.