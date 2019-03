Materiale edile sversato in campagna: sigilli alla discarica abusiva a Japigia

Sigilli a una discarica abusiva a Japigia. Nell’ambito dei controlli del territorio, la polizia locale ha localizzato il luogo dove in precedenza erano stati in precedenza abbandonati rifiuti speciali, tra cui materiale edile. Gli agenti hanno pedinato un camion che trasportava materiale di risulta di lavori edili, per poi sorprendere in flagranza di reato l'autista mentre sversava il materiale nella discarica non autorizzata.

Per lui è scattata la denuncia al giudice, mentre il veicolo è stato sequestrato, così come l'area in cui era localizzata la discarica. Area risultata di proprietà di un altro soggetto e invasa dai rifiuti, in attesa che vengano completate le operazioni di bonifica e ripristino dei luoghi.