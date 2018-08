Nascondeva in casa droga e oggetti rubati, arrestata una 21enne a Ruvo. E' caccia al compagno 35enne

Capi di abbigliamento, oggetti d’arredo, strumenti per lavori edili, ventilatori, derrate alimentari, prodotti ittici, materiali di cancelleria, articoli per la scuola ed una statua ritraente la Madonna di Lourdes, nascosti in una stanza della sua abitazione. A scoprire il materiale, che si presume sia stato rubato, sono stati i carabinieri della Stazione di Ruvo, giunti all'abitazione di una 21enne del posto, indagando su alcuni furti a commercianti.

Il controllo

Alla vista dei militari, la donna si è mostrata subito in difficoltà; atteggiamento che li ha insospettiti e convinti a effettuare una perquisizione approfondita. Sono così stati trovati anche 21 grammi di cocaina, 5 grammi di eroina, un minimo quantitativo di marijuana e materiale per il confezionamento degli stupefacenti. Perquisizione poi estesa anche all'abitazione di un congiunto del 35enne convivente della donna. Qui vengono trovati altri prodotti ittici della stessa natura di quelli già recuperati, numerose bottiglie di fertilizzanti, parti di motociclette marca Ducati e ben 24 pezzi di vasellame ed anfore antiche occultate all’interno di un pozzo. Su questi ultimi reperti sono in corso gli accertamenti da parte dei militari del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Bari intervenuto sul posto.

La donna è stata arrestata e condotta nel carcere femminile di Trani. Le accuse sono di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ricettazione. Il compagno, al momento irreperibile, e il 62enne incensurato che nascondeva in casa gli altri oggetti sequestrati sono stati invece deferiti in stato di libertà, il primo per i medesimi reati della donna, mentre il secondo per ricettazione e possesso illegale di beni archeologici.