VIDEO | Decine di panetti d'eroina nascosti nel tavolo da picnic: maxisequestro nel porto di Bari

Oltre 30 kg di eroina sono stati rinvenuti in un'automobile sbarcata nel porto di Bari da un traghetto proveniente dalla Grecia. Lo stupefacente, scoperto nel corso di controlli effettuati da Guardia di Finanza ed Agenzia delle Dogane, era nascosto dietro alcune tavole di legno e in un tavolino pieghevole collocati nel bagagliaio. Complessivamente sono stati sequestrati 56 panetti di eroina chiara e scura. In manette sono finiti un cittadino albanese di 21 anni e una ragazza ellenica appena maggiorenne. I due sono stati collocati nelle carceri di Bari e Trani, accusati di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'eroina è è stata quindi sequestrata e sarà sottoposta ad accertamenti per individuarne destinatari e canali di approvigionamento