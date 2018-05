In valigia confezioni e flaconi di antitumorali senza autorizzazione, scattano i sequestri all'aeroporto di Palese

Funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli, assieme ai Militari della Guardia di Finanza di Bari hanno sequestrato numerose confezioni e bottigliette di farmaci antitumorali. I medicinali sono stati rinvenuti nel bagaglio di un cittadino italiano proveniente dalla Turchia: questi non erano accompagnati da idonea prescrizione medica e da un'autorizzazione all’importazione in territorio italiano. Tra i farmaci requisiti anche oltre 500 confezioni di compresse e decine di flaconi in vetro.