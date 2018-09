Frutta e ortaggi venduti abusivamente a Carbonara, scattano i controlli: sequestrati 250 kg

La Polizia Locale di Bari ha sequestrato 250 kg di frutta ed ortaggi pronti per essere messi in commercio abusivamente a Carbonara. La merce è stats coperta in via Ospedale Di Venere e all'interno del locale mercato coperto. I prodotti non disponevano delle autorizzazioni di legge per la vendita. La frutta (tra cui diverse cassette d'uva e melograni) e la verdura, dopo i controlli igienico-sanitari, sono state devolute ad un istituto di suore della città. Nei prossimi giorni i vigili effettueranno ulteriori controlli per contrastare il fenomeno dei venditori abusivi per strada.