Sul molo 140 chili di fuochi d'artificio illegali: sequestro a Palese

Erano stati trasportati sul molo adiacente al porticciolo di Palese, sito autorizzato all’accensione dei fuochi pirotecnici in occasione dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, ma sono risultati in eccedenza rispetto al quantitativo stabilito, e in parte anche scaduti di validità e privi di omologazione e di marcatura CE. Così nella serata di lunedì circa 140 Kg di materiale esplosivo sono stati sequestrati dagli artificieri antisabotaggio dell’U.P.G.S.P della Questura di Bari.

Nel corso di controlli è stato infatti accertato che il materiale era stato trasportato illegalmente e in eccedenza al quantitativo autorizzato, oltre ad essere in parte non a norma.

Due uomini - un tarantino di 28 anni e un barese di 60 anni - sono stati denunciati per fabbricazione e commercio abusivi di materie esplodenti. Contestata anche la violazione di norme riguardanti la messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici e la prevenzione di infortuni e disastri.

