Maxi sequestro di addobbi, abbigliamento natalizio e giocattoli in vendita: "Merce contraffatta e pericolosa"

Circa 2 milioni di luci natalizie, 10mila giocattoli, 110mila tra addobbi e accessori di abbigliamento natalizio: è l'imponente sequestro effettuato dal primo gruppo della Guardia di Finanza di Bari dopo l'ondata di controlli negli esercizi commerciali per bloccare il fenomeno della contraffazione e della vendita di prodotti non sicuri.

Nello specifico le Fiamme Gialle hanno passato al setaccio 22 negozi, all'ingrosso e al dettaglio, nel capoluogo e nell'hinterland barese, che proponevano merce natalizia a un prezzo particolarmente accattivante, non in linea con quello di mercato.In particolare, i prodotti elettrici sequestrati sono risultati sprovvisti dei dati identificativi dell'importatore/distributore e del relativo fascicolo tecnico nonché muniti di un cavo di alimentazione con sezione inferiore a quella prevista dalla vigente normativa non idoneo a sostenere il voltaggio di alimentazione della rete elettrica. Quindi, tali articoli avrebbero potuto essere estremamente pericolosi per gli ignari acquirenti potendo generare dei cortocircuiti qualora inseriti nelle prese elettriche delle abitazioni.

Anche i giocattoli sequestrati, messi in vendita a un prezzo più basso rispetto a quello di mercato, sono risultati dotati di marchio CE contraffatto o apposto illegittimamente e, perciò, essere privi degli standard di sicurezza imposti dalla normativa europea. Di conseguenza, anche tali prodotti avrebbero potuto costituire un serio pericolo per la salute dei nostri bambini.

