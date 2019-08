Area ristorante 'abusiva' con gli arredi sottoposti a sequestro: blitz della Guardia Costiera in un lido polignanese

Parte del lido era stato sottoposto a sequestro diverso tempo prima per alcuni illeciti, eppure il proprietario aveva aperto un ristorante abusivo proprio dove erano stati apposti i sigilli. È la scena che si è presentata ieri al personale della Guardia Costiera del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Direzione Marittima di Bari, durante l'ispezione in uno stabilimento balneare in località 'Cala Paura', a Polignano.

I controlli nell'ambito dell'attività di Mare Sicuro 2019 hanno permesso di scoprire che l'uomo aveva violato i sigilli apposti al chiosco bar dello stabilimento, per prendere le attrezzature contenute al suo interno, posizionate poi, insieme ad altri arredi, in una delle zone sequestrate, trasformato in un "precario ristorante 'sotto le stelle'" spiegano dalla Guardia Costiera . È stato quindi denunciato, mentre le attrezzature utilizzate sono state nuovamente sequestrate.