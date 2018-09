Blitz della Polizia Locale in corso Cavour: sequestrati occhiali e borselli 'taroccati'

Diverse paia di occhiali e numerosi borselli 'taroccati' con marchi di note maison di moda palesemente contraffatti, sono stati sequestrati questa mattina in corso Cavour dagli agenti del settore Annonario della Polizia Locale di Bari impegnati in controlli a contrasto della contraffazione: il venditore abusivo notato dalla pattuglia ha abbandonato la merce ed è fuggito via. Gli occhiali saranno oggetto di provvedimento di confisca.