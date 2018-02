"Pericolo di rovina e rischi per le persone", sequestrato Palazzo Ducale a Casamassima

La Guardia Costiera e i Carabinieri del Nucleo di Bari del Comando Tutela Patrimonio hanno effettuato il sequestro preventivo del Palazzo Ducale di Casamassima. L'edificio, di interesse storico-culturale, venne edificato a partire dal 12° secolo e successivamente ampliato, è di proprietà del Comune e di privati in corso di identificazione. La vicenda riguarderebbe "l'omissione di lavori" sul Palazzo "fino a determinarne l'attuale pericolo di rovina con intuibili rischi per le persone, oltre che omissione di adempimenti previsti dal Codice dei Beni Culturali ed Ambientali e condotte di danneggiamento in seguito ad interventi edilizi effettuati negli anni passati all’interno della struttura". Polizia giudiziaria, operatori Spesal della Asl e consulenti tecnici hanno effettuato nei mesi scorsi approfondimenti per ricostruire i fatti.