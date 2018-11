"False autorizzazioni" per l'importazione in Italia, sequestrati 1800 pallet nel porto di Bari

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Bari, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, hanno scoperto e sequestrato nel porto cittadino oltre 1800 pallet, attrezzi e accessori per imballaggi dichiarati in franchigia dei diritti doganali. La merce si trovava in due tir provenienti dall'Albania e risultava accompagnata da falsa autorizzazione di temporanea esportazione dal Paese balcanico con successiva reimportazione in Italia.