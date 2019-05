Pane e panini venduti in strada abusivamente nei pressi del mercato: scatta sequestro

Pane e panini trasportati a vordo di un furgoncino "sudicio e in cattive condizioni igieniche", venduti in strada nei pressi del mercato di via Pitagora, a Japigia, senza i dovuti titoli per la vendita degli alimenti e "senza rispettare le prescritte condizioni igienico–sanitarie".

I prodotti da forno, "di incerta provenienza", sono stati sequestrati dagli agenti della polizia locale. Nel tentativo di evitare multa e sequestro, il venditore abusivo avrebbe anche reagito violentemente contro gli agenti, minacciando anche gesti estremi.

L'uomo, un 64nne, è stato deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati di oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nonché per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione; altresì, è stato sanzionato per violazioni alla Legge Regionale Puglia n. 24/2015 per un importo pari a 5.000 Euro e al Codice della Strada; il veicolo è stato sottoposto al sequestro ai fini della confisca, unitamente a circa 80 kg di prodotti da forno (pane, panini, focacce) mal conservati e destinati al macero.