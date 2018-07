Prodotti ittici senza tracciabilità, controlli in tutta la regione: multe e sequestri anche nel Barese

Controlli a tappeto della Guardia Costiera in pescherie e negozi di tutta la regione, nell'ambito di un'operazione a tutela dei consumatori.

Nel Barese, oltre al capoluogo con le ex frazioni di Santo Spirito e Palese, le verifiche hanno riguardato anche Molfetta, Bitonto, Monopoli.

In totale sono state elevate 24 sanzioni amministrative per un importo totale di 45.000 euro e 3 titolari di esercizi commerciali sono stati deferiti alle autorità giudiziarie competenti per territorio per cattivo stato di conservazione degli alimenti trattati e per somministrazione e commercializzazione di sostanze alimentari nocive, nel caso di un sequestro a Taranto.

I controlli sono stati effettuati anche lungo le strade, in particolare a Monopoli, dove sono stati sequestrati prodotti trasportati su furgoni, anch’essi carenti di autorizzazioni e privi di tracciabilità. Le attività, su scala regionale, proseguiranno nei prossimi giorni soprattutto nelle località ad alta intensità turistica.