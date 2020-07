Nasello troppo piccolo per la vendita: 90 kg di pesce sequestrati e devoluti in beneficenza

La Guardia Costiera di Brindisi ha sequestrato 23 cassette in polistirolo contenenti 90 kg di nasello conservati in un automezzo frigo di una ditta di Monopoli, nel Barese: il prodotto era sotto la taglia consentita per la vendita.

Il conducente del mezzo e il rappresentante della ditta sono stati multati per complessivi 12mila euro. L'intero prodotto, dichiarato idoneo al consumo umano, è stato devoluto in beneficenza a vari enti caritatevoli di Fasano e Ostuni.