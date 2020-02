Pesce senza tracciabilità in vendita, controlli al mercato di ittico di Mola: sequestro e multa da 1500 euro

Multa da 1500 euro e sequestro di 66 chili di pesce, per un valore di 1600 euro.

I controlli, condotti da carabinieri e militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Bari, sono scattati nel mercato ittico di Mola, dove sono scattate le sanzioni per un esercente che aveva esposto in vendita "merce di dubbia provenienza", in quanto priva di etichetta e di documentazione sulla tracciabilità.