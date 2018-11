Sushi e sashimi preparati con pesce non tracciabile, scatta il sequestro in un bar del centro

Il menu degli aperitivi offriva del sushi, realizzato però con prodotti ittici senza documentazione di provenienza. Sono così stati sequestrati in un noto bar del centro di Bari 20 chilogrammi di pesce, oltretutto trasportarto fino all'esercizio commerciale con un veicolo non idoneo. A scoprirlo gli ispettori pesca della Guardia Costiera, durante un controllo finalizzato alla repressione degli illeciti legati alla somministrazione di prodotto ittico.

Per titolare dell'azienda fornitrice del prodotto ittico, invece, sono scattate due sanzioni amministrative da 2500 euro, per violazione degli obblighi sulla tracciabilità del prodotto ittico e per il mancato utilizzo di automezzi idonei al trasporto di alimenti deperibili. "I controlli in corso - spiega la Guardia Costiera - hanno consentito di appurare, infatti, che è molto frequente da parte di esercizi commerciali meglio conosciuti come “risto-pub” il ricorso a fornitori esterni, non in regola con le previste autorizzazioni amministrative, a cui affidano il servizio di preparazione, trasporto e somministrazione di pietanze a base di prodotto ittico crudo".

Controlli che proseguiranno nei prossimi giorni anche in altri locali della città.