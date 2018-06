Pesce e frutti di mare senza documenti di tracciabilità: sequestri in 3 pescherie di Monopoli

Pesce e frutti di mare di sequestrati in tre diverse pescherie di Monopoli, con i proprietari sanzionati ciascuno per 1500 euro. Succede a Monopoli, dove gli uomini della Guardia Costiera della Direzione Marittima di Bari hanno accertato illeciti e violazioni durante alcuni controlli sulla filiera ittica barese, relativi alla mancata tracciabilità del prodotto e all'assenza di autorizzazione sanitaria.

In tre dei quattro esercizi commerciali sono stati sequestrati 190 chili di cozze (in parte già sgusciate e contenute in vaschette) prive di etichettatura e di qualsivoglia elemento di tracciabilità, 2 chili di alici marinate, 4 chili di seppie, 13,5 chili di “cipolle di mare” e “razze”. "Le attività di monitoraggio e verifica della filiera della pesca - spiegano dalla Guardia di Finanza in una nota - proseguiranno senza soluzione di continuità nel corso delle prossime settimane, allo scopo di garantire la genuinità e freschezza del prodotto ittico commercializzato, a tutela della salute dei consumatori".

