Pronto per uscire di casa con pistola e passamontagna: bloccato ed arrestato dalla Guardia di Finanza

Era in procinto di uscire di casa con un borsello al cui interno vi erano una pistola ed un passamontagna ma è stato bloccato dalla Guardia di Finanza: in manette è finito, a Molfetta, un cittadino albanese non in regola con il permesso di soggiorno. I militari lo hanno fermato nel corso di una perquisizione al primo piano di un appartamento nella città vecchia. Con sè, oltre all'arma (con matricola abrasa), aveva 8 cartucce calibro 7,65 e due grammi di marijuana: nonostante l'uomo abbia opposto resistenza per fuggire, è stato immobilizzato dai finanzieri e poi condotto in carcere a Trani. Indagini in corso per stabilire se l'arma sia stata già utilizzata in fatti criminosi.