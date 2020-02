Anfore, brocche e monete romane: nel capannone un piccolo tesoro archeologico, nei guai 30enne

Un piccolo tesoro che avrebbe potuto far fruttare mille euro a pezzo: i Carabinieri del Nucleo Tutela patrimonio Culturale di Bari, hanno rinvenuto, in un capannone agricolo alla periferia di Andria, numerosi reperti archeologici molto probabilmente sottratti da uno dei numerosi siti archeologici in Puglia, tra cui quelli di Canosa ed Herdonia (Ortona, nel Foggiano), sede di una città romana e teatro di due battaglie della seconda guerra Punica, avvenute proprio nel III sec. a.C., precisamente tra il 212 ed il 210

Lampade, anfore, ciotole e brocche, ma anche scodelle, contenitori vari e monete (probabilmente di epoca romana), il tutto rinvenuto assieme a un metal detector utilizzato per sondare i terreni. L'abitazione era occupata da un 30enne di origini rumene, denunciato in stato di libertà per ricettazione di reperti archeologici. Al termine degli accertamenti, i reperti sono stati messi a disposizione della Sezione Carabinieri Tutela per il Patrimonio Culturale di Bari.