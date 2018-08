Vende abusivamente ricci sul lungomare: multato dai vigili, sequestrati oltre mille esemplari

Oltre 1000 ricci di mare pescati lungo la costa pronti per essere venduti sono stati sequestrati dalla Polizia Locale nel corso di alcuni controlli sul lungomare cittadino: multato un venditore abusivo intento a proporre i molluschi in vendita. Per lui è scattata una sanzione amministrativa. Il prodotto ittico è stato quindis equestrato e rimesso in mare.