Scarpe antinfortunistiche contraffatte: bloccato carico al porto

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) Bari, in collaborazione con la Guardia di Finanza hanno scoperto e sequestrato, su un camion proveniente dalla Grecia, 2.400 calzature antinfortunistiche contraffatte. Le scarpe, destinate ad un’azienda romana, erano prive dei requisiti di sicurezza previsti dalle normative europee e nazionali e accompagnate da certificazioni e omologazioni non relative al modello in questione. Il legale rappresentante della ditta è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.