Sequestrate decine di scarpe contraffatte a San Pasquale: venditore abusivo sfugge alla Locale

Sequestro di scarpe contraffatte in mattinata nel mercato di via Salvemini, a San Pasquale. Durante i controlli disposti dalla polizia locale nell'ambito della lotta al fenomeno della vendita abusiva, gli agenti hanno recuperato 30 paia di calzature 'taroccate'.

L'intervento è stato caratterizzato da fasi concitate, con il commerciante abusivo, di origine straniera, che è riuscito a scappare, dileguandosi tra la folla. Nessuno degli agenti, né delle persone presenti è rimasto ferito durante l'episodio.

Sull'accaduto interviene, in una nota, il presidente regionale di Fiva Confcommercio, Andrea Nazzarini, rimarcando che "non è il primo caso in cui i vigili urbani della sezione annona di Bari si trovano ad affrontare situazioni spiacevoli", annunciando che "chiederà in via ufficiale l'intervento del prefetto per il ripristino della legalità, dato che - ricorda Nazzarini - due anni fa anche degli operatori intervenuti in soccorso dei vigili, furono minacciati a loro volta". Nazzarini conclude "elogiando il comportamento dei vigili che pur essendo in minoranza numerica, hanno reagito con professionalità in una zona gremita di gente".