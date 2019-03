Scoperti con le sigarette di contrabbando: multati viaggiatori, sequestrati 15 chili di 'bionde'

Hanno portato al sequestro di 15 chili di sigarette di contrabbando, per un totale di circa 45 stecche, i controlli messi in campo da funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con la Guardia di Finanza.

I tentativi di illecita importazione hanno riguardato sigarette di marca Marlboro, Marlboro Gold Rosse, L&M, Marlboro- Rothmans- Pallmall, Marlboro-Merit-Winston, kent, Marlboro Rosse Light, Benson & Hedges, trovate in possesso di cittadini di nazionalità americana, egiziana, albanese, rumena, georgiana, tunisina, turca. Ai trasgressori sono state comminate sanzioni per una somma complessiva di 71.000 euro.