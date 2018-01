Tra i panini per hamburger spuntano le sigarette di contrabbando: maxisequestro sulla A14, due arresti

Un carico da 7,5 tonnellate di tabacco di contrabbando è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza nel corso di controlli all'altezza del casello autostradale A14 di Molfetta, nel Barese: l'autista di un tir e un passeggero, entrambi di nazionalità bulgara, sono stati arrestati per contrabbando di sigarette. Il carico era stato nascosto in un camion che trasportava panini per hamburger. Tra gli imballaggi presenti, vi era il tabacco lavorato estero, requisito assieme all'autoarticolato e al 'carico di copertura'. I due, dopo essere stati arrestati, sono stati condotti nel carcere di Bari.