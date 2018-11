Tabacco di contrabbando nascosto in bagagli e automobili: sequestrati 60 kg nel porto di Bari

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) di Bari hanno scoperto e sequestrato, in collaborazione con la Guardia di Finanza, nel porto di Bari, 49 kg di tabacchi lavorati esteri e 13 di tabacco sfuso in contrabbando, nel corso di alcune operazioni. La merce è stata rinvenuta nei bagagli e all’interno di autovetture di cittadini di nazionalità albanese, macedone, bulgara ed italiana, tutti provenienti dall’Albania e dalla Grecia. Ai trasgressori sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di oltre 82.000 euro.