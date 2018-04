Teli mare "senza indicazioni di provenienza" scoperti in un container: maxi sequestro al porto

Oltre 5400 teli mare, senza indicazione di provenienza, sono stati sequestrati dai funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Bari, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza nel porto del capoluogo pugliese. La merce è stata rinvenuta in un container proveniente dall'Egitto. I prodotti, dopo il sequestro, sono stati affidati in custodia giudiziale in attesa delle determinazioni della Camera di Commercio di Bari.