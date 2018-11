Sequestrato un 'tugurio' a Torre a Mare: "Occupato da tre persone abusivamente". Sanzionato il proprietario

Avevano occupato irregolarmente un immobile a Torre a Mare, sgomberato e sequestrato nella mattinata del 14 novembre dagli agenti di polizia di Stato e della Locale, del Nucleo di polizia edilizia e della Sisp Asl di Bari.

Dal controllo effettuato si è scoperto che l'immobile in via Leopardi era stato adibito a uso abitativo per i tre migranti, senza alcun contatto di locazione da parte del proprietario. La struttura era manchevole di tutti i requisiti igienico-sanitari, con mancanza di bagni anche al piano superiore. Dopo lo sgombero della polizia locale è stato anche sequestrato, così da evitare il proseguio del reato.

Ulteriori accertamenti effettuati in Questura non hanno fatto emergere irregolarità nei confronti dei tre migranti. Il proprietario, invece, è stato sanzionato per la mancata comunicazione scritta entro le 48 ore alla Polizia di dare alloggio a soggetti stranieri non comunitari.

Gallery